Tragedija obilježila Gorana Bregovića za cijeli život: Otišla je moja ljubav i oslonac, tužna porodična priča

Djetinjstvo Gorana Bregovića, kako je svojevremeno otkrio, obilježila je bol. Prvo se suočio sa razvodom roditelja, a onda sa teškom bolešću i smrti svoje majke, piše Objektiv.rs.

– Moji roditelji su se jako voljeli. Otac je bio vojno lice i mnogo je pio. Njih dvoje su se razveli baš zbog toga. A bila je to velika ljubav. Kada se moja majka razboljela od leukemije bila je u bolnici u Splitu, u gradu u kome je moj otac živio sa drugom ženom. Ta njegova druga žena mi je pričala da je moj otac nestajao iz kuće noću. Ona ga je jednom pratila i vidjela kako se on iskrada i odlazi do bolnice u kojoj je moja majka umirala. Tu bi cijelu noć napolju sjedio ispod prozora sobe u kojoj je moja majka umirala i pušio cijelu noć – ispričao je u jednoj emisiji.

Bol Gorana Bregovića koju je donijela majčina smrt bila je velika, ali mu je otac zatim zadao još jedan udarac.

– On je tad već bio izliječen od alkoholizma ali kada je moja majka umrla on se vratio na selo i zasadio vinograd. Onda je počeo ponovo da pije. Pio je hiljadu litara vina godišnje, toliko je davao taj vinograd. I uglavnom je to vino pio sam. Ako ima tužna priča za ilustraciju velike ljubavi koja je propala zbog alkohola, to je ta priča iz moje porodice – završio je svoju tužnu priču muzičar.

