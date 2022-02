PREKLINJALA SAM FILIPA DA ME NE VODI KOD BRENE I BOBE! Prijovićka prvi put otkrila DRUGU STRANU odnosa sa Živojinovićima!

Naime, Aleksandra je priznala da se na početku veze sa sinom Bobe Živojinovića, Filipom, ustručavala od Brene i Bobe, te da nije bila voljna da uvek odlazi kod njih.

– Sada sa njom imam odnos kao sa majkom. U početku nije bilo tako, i to zbog mene, bilo me je sramota, iskreno. Brenu i Bobu poznajem godinama, pevala sam na njihovim privatnim proslavama i sad sam ja tu kao odjednom, u vezi. I onda kad sam došla prvi put, htela sam da me zemlja proguta. Osećala sam se kao da sam nešto loše uradila. Filip mi kaže da idemo kod njega, a ja ga preklinjem da me ne vodi tamo – priznala je Aleksandra za Svet, prenose mediji.

Iako je nekoliko puta istakla da joj Brena nije svekrva, već da je to Zorica Nakić, Filipova majka, nikada nije krila da prema Breni neguje odnos pun ljubavi i poštovanja, kao i zahvalnosti za svaki savet koji je od nje dobila.

Na njihovim profilima na društvenim mrežama neretko možemo videti njihove zajedničke fotografije, ali i komentare koje jedna drugoj ostavljaju ispod objava. Prijovićka je na Instagramu podelila fotografiju, a Brena joj je među prvima komentarisala. Pevačica je Aleksandri ostavila nekoliko srca, vatrice i aplauz.

