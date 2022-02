Preterao je.

On je bio u vidno alkoholisanom stanju, a takvo njegovo ponašanje niko nije očekivao.

On je padao po Beloj kući, bacao se po krevetu i podu, dok je Aleksandra pokušavala da ga obuzda i pomogne mu da dođe sebi, a on je na kraju završio na pločicama wc-a dok mu je Aleks držala kesu kako bi povraćao, on je ipak povraćao svuda po sebi, prenosi Srbijadanas

