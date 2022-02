KARLEUŠA SE OGLASILA! Nakon TURBULENCIJA U BRAKU i SUĐENJA SA CECOM svim HEJTERIMA zapušila USTA!

Jelena Karleuša ne prestaje da intrigira javnost, a čitava 2022. godina joj je počela turbulentno. Mnogi nagađaju kako se oseća nakon svih neprijatnih i neočekivanih stvari koje su joj se dogodile, a sama diva se drži što dalje od predstavika sedme sile. Ipak, izgleda da je pjevačica sada jednom objavom željela da obavijesti javnost, a posebno svoje fanove, kako se osjeća.

Podsjetimo, ova godina joj je počela gotovo savršeno. Održala je spektakularni novogodišnji koncert u svom rodnom Beogradu, čija je produkcija bila na svjetskom nivou.

Međutim, vrlo brzo je regionom prostrujala vijest da je Duško Tošić fizički napao svoju suprugu, zbog čega je morala da reaguje i policija. Iako i dalje nema zvanične potvrde da li će svoj brak i okončati, mnogima je jasno da u njihovoj zajednici više ne cvijetaju ruže.

Karleuša je ovih dana bila i aktuelna zbog novog suđenja sa svojom suparnicom Svetlanom Cecom Ražnatović, a mediji nagađaju da je došlo i do nove svađe u sudnici.

Ono što se ne može osporiti da Karleuša čak i u ovim teškim trenucima izgleda predobro i da na njoj sve stoji kao saliveno. Moda je kroz istoriju bila semantički znak i način komunikacije, a pjevačica se kao trendseterka u to vrlo dobro razumije.

Svojom novom objavom i odevnom kombinacijom poslala je direktnu poruku. U tirkiznom sakou i pantalonama u kombinaciji sa crnom rolkom i modernim naočarima za sunce, sa prkosnim stavom, koji dodatno pojačava držanje jedne ruke u džepu, Karleuša želi da pošalje jasnu poruku da je i dalje samostalna, prkosna žena koja ne mari mnogo za loša mišljenja.

Ipak, prava poruka je nastupila tek na fotografiji na kojoj je snimana otpozadi. Naime na sakou stoji jasna poruka: “Nisam raspoložena” (Not in the Mood”). Na taj način Karleuša je psolala jasnu poruku svim hejterima da ne mari previše da se spušta na njihov nivo, prenosi Srbija danas.

