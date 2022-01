Otvorio se: Evo koliko je Saša Popović platio operaciju skidanja kila Zvezde Granda!

Naime, tokom muzičkog takmičenja, Popović je predložio Krstinji da skine višak kilograma, a kao motivaciju obećao joj je plaćanje operacije. Ona je u tom periodu imala 160 kilograma, a potom se transformisala.

Popović je sada održao obećanje, te su isplivale njene fotografije iz ordinacije, a na kojima se može vidjeti obilježene regije koje će se uraditi.

Kako Kurir saznaje, Popović je za ovu intervenciju iskeširao 6.000 eura, budući da se rade leđa i stomak.

– Operacija traje oko dva i po sata. Oporavak je mjesec dana i u tom periodu moraće da nosi pojas – rekao je izvor za naš portal.

– Nakon što sam odgledala emisiju u prvom krugu, sačekao me je ozbiljan razgovor s Marijom. Rekla mi je da moraju neke stvari da se riješe da bih uspjela i tad sam se odlučila za intervenciju. Šou-biznis je takav da će se pojaviti neko ko izgleda ljepše od mene, a ne pjeva bolje i proći će, a ja ću ispasti. Kada dođete u tu fazu da vam je potrebna stručna medicinska pomoć, znate da je to bolest. U početku mi je bilo jako teško, ali nakon nekoliko dana, sada mjeseci, sve to se zaboravilo. Borba sa samom sobom bila je najteža i s ponosom mogu da kažem da je sada sve iza mene. Da mogu da vratim vrijeme, opet bih sve isto uradila – pričala je Krstinja nedavno. prneosi “Ekskluziva”.

