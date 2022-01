ZET ZORICE BRUNCLIK TAKMIČIO SE U ZVEZDAMA GRANDA! Osvojio je drugo mjesto, a sada je otkrio zašto se povukao sa scene

Kada je kročio na scenu te, 2013. godine, ostvario je zapažene rezultate, odnosno visoko drugo mjesto u ovom takmičenju, ali i još veću pažnju djevojaka kojima je ubrzo postao simpatija. Njegova harizma i plave oči “ukrale” su mnoga srca, dok je on pak osvojio srce kćerke Zorice i Kemiša – Zlate Aranđelović.

Iako je stekao veliku popularnost, Miloš se naprasno povukao iz javnosti, ali od muzike nije odustao, a tek sada otkrio je da li je na to uticao brak i šta je zapravo posredi.

Znate onu pjesmu “Što te nema”?(smijeh). Ima tu više faktora koji su uticali na moju prisutnost odnosno neprisutnost u medijima. Vodim se logikom da je bolje da se ne pojavljujem ako nemam šta dobro da ponudim što se tiče muzike, a nažalost još nisam pronašao pjesmu koja mi leži i koju sam osjetio dušom. Da ne budem negativan ali sam razočaran u kom pravcu ide današnja “muzika”…. – kaže Vujanović za gore pomenuti portal.

– Što se tice mog takmičenja u ”Zvezdama Granda” ne bih ništa mijenjao, čak i ta trema, nekada i pogrešan izbor pjesama, usponi i padovi u takmičenju su imali svoju draž i doveli su me do vicešampionskog mjesta – kaže Miloš i ističe da je Zlata ispunila sve njegove kriterijume i očekivanja kao emotivna partnerka.

– Moja žena je mene osvojila po svim mogućim kriterijumima koje imam, ima tu mnogo toga, kada bih krenuo da vam nabrajam, mogao bih da vam pričam do sutra. Ali najvažnije je da su nam se energije savršeno spojile. Dodao bih nešto, da sam ja nju osvojio. Što se tiče mladosti i ludosti, proživio sam to na vrijeme – kaže Miloš i dodaje da je Zlata u potpunosti naviknuta na njegov posao i sve što on nosi.

– Zlata je od rođenja medijski eksponirana i zna šta ovaj posao nosi, jer je u svojoj kući imala savršen primjer ljudi koji su uspjeli na tim poljima. Znam da joj najteže pada, kada se desi da moram da radim za neke name važne datume i kada više dana nismo zajedno, ali sve to nadomjestimo čim se vratim kući – zaključuje pjevač.

Inače, Zlata i Miloš su 2019. godine dobili kćerku kojoj su dali ime Milica. prneosi “Express“.

