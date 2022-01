SVE RIJALITI LJUBAVI DALILE MUJIĆ – NIJE SAMO DEJANA PREVARILA! Evo sa kim je sve bila pred kamerama! (FOTO)

Podsetimo, Dalila je u rijaliti ušla kao anonimna osoba, ali je iz pete sezone “Parova” izašla kao pobednica i odnela nagradu od 30.000 evra. Međutim, iako je sada mnogi smatraju rijaliti zvezdom, malo ko se seća svih ljubavnih afera pred kamerama, a mi ćemo vas sada podsetiti nekih od njih.

Tokom četvrte sezone rijalitija “Parovi” Dalila je ušla u vezu sa Mladenom Vuletićem. O njihovom odnosu mnogi su pričali, a veza im je bila više nego burna.

Dalila i Mladen su u jednom periodu živeli zajedno u Podgorici, međutim, došlo je do raskida zbog toga što je Vuletić navodno bio neveran. Dalila je tada tvrdila da ima dokaze da ju je Mladen varao.

Očigledno da dugo nije gubila vreme, pa je ubrzo nakon toga objavila fotku sa mišićavim muškarcem.

– Nipošto se nemoj predavati. Nebitno da li si slab, bezvoljan ili gubiš nadu. Samo nastavi napred. Videćeš da do cilja ne dolaze jaki, već oni što umeju i polumrtvi hodati – napisala je tada Dalila na Fejsbuku i nekoliko trenutaka kasnije objavila fotografiju sa izvesnim Mirzom Mehovićem.

Mladen je otkrio i da je Dalila navodno sa njim varala Dejana dok su bili u braku.

– Dalila je varala Dejana sa mnom, ona je išla plakala kod produkcije, to je bilo na bazenu, to je videla moja bivša devojka, i sa Irmom sam se ljubio sa njom ispod vode – rekao je Mladen za domaće medije.

DALILA I DAMIR SOLOMUN

Nakon što je raskinula sa Mladenom Vuletićem, Dalila je ušla u petu sezonu rijalitija “Parovi”, a tada je našla novog dečka, Dada Solomuna.

Iako se izgledalo da će njihova veza opstati, to se ipak nije desilo, a spekulisalo se da se Dalila tokom veze sa Solomunom ljubila sa Mlađanom Jovanovićem.

Dalila i Dado su raskinuli kada je njen bivši dečko Mladen Vuletić ušao u “Parove 5”, posle čega je odmah prvo veče završio sa Dalilom u krevetu.

– Dalila i Dado nisu bili u dugoj vezi, ali je i za njega htela da se uda i maštala o deci. Kad je napustio “Parove”, a ona ostala, slala mu je pisma u kojima mu se zaklinjala na ljubav. U javnost je dospeo deo pisma: “Ljubavi, mnogo mi nedostaješ, nisi ni svestan koliko. Svaku noć zaspim razmišljajući o tebi. Volim te, shvati to! Želim da budem tvoja supruga i majka tvoje dece! Želim da nosim tvoj prsten zauvek”. Biće zanimljivo kad se opet suoče, pošto je ovaj Bosanac, koji živi u Nemačkoj, spreman da iznese sav prljav veš iz njihove veze – rekao je ranije sagovornik Informera.

Dado se oglasio nakon Daliline prevare u “Zadruzi 5”:

– Jadan Dejan. Ja nisam ni blizu prošao kao on. Kad je mene prevarila sa Mladenom, bili smo tek mesec dana u vezi, i to u rijalitiju, a i s njim je tada samo legla u krevet i poljubila se. Ono što je uradila Dejanu, nemam reči… Devojka je teški debil, dno dna. Mala je reč za nju da je ku*va, d*olja, klošarka. Sve je to blago! – rekao je on za Kurir.

Dalila je kako se spekulisalo tokom veze sa Solomunom bila i sa Tihomirom Filipovićem.

DALILA I DEJAN DRAGOJEVIĆ

Dalila i Dejan upoznali su se u rijalitiju “Parovi”, a u braku su proveli skoro 5 godina.

Oni su postali nerazdvojni, a zajedno su učestvovali i u “Zadruzi 3” iz koje su zbog svađe sa Miljanom Kulić samoinicijativno napustili rijaliti.

– Zadrugari budući da su Dalila i Dejan samoinicijativno napustili rijaliti, smatraju se diskvalifikovanim, a zbog toga će morati da plate kaznu od 50 hiljada evra – glasilo je tada pismo Velikog šefa.

Dragojevići su odlučili da uđu i u “Zadrugu 5”, koja je ujedno i poslednja sezona popularnog rijalitija, međutim, tada se totalno menja njihov život.

Naime, Dalila je ostavila Dejana i uplovila u vezu sa Filipom Carom sa kojim je nekoliko puta imala žestoke akcije pred kamerama. Ubrzo nakon toga je usledio Dalilin i Dejanov razvod.

DALILA I FILIP CAR

Youtube printscreeenDalila Dragojević i Filip Car

Dalila Dragojević odlučila je da ostavi supruga Dejana Dragojevića i uplovi u vezi sa Filipom Carom, sa kojim je u više navrata bila intimna pred kamerama i suprugom.

Ipak, njihova veza je trajala do ulaska Maje Marinković, Filipove bivše, sa kojom je Car prevario Dalilu, a nakon toga i ostavio.

Ipak, mnogo se spekuliše o odnosu Dalile i Cara, a zadrugari smatraju da među njima i dalje postoje varnice, kao i da će se pomiriti do kraja pete sezone popularnog rijalitija.

Šta će na kraju između Dalile i Cara biti, ostaje nam da vidimo…

