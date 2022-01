ŠOK! ERA OJDANIĆ NA ČUVENOM SAJTU ZA ODRASLE: Golišave fotke folk pjevača i eksplicitni snimci na vidjelo!

Pevač kaže da planira da zaradi koji dinar više snimajući eksplicitne snimke. Folker je medijima priznao da u zaradi na pomenuti način ne vidi ništa sporno, recimo, starije dame koje imaju ili nemaju partera pored sebe, mogu da uživaju gledajući njega kako se skida i dodiruje po intimnoj regiji.

– Moj unuk Uroš mi je predložio da otvorim taj “Onlyfans” nalog. U to se mlađi bolje razumeju, ali i ja znam oko sajtova neke stvari, ne baš sve. Moj unuk kaže da može taj profil da mi vodi s jednim drugom i da tu može super da se zaradi. Ispričao mi je da to već imaju neki naši s estrade poput Ljube Pantović i da ja mogu da budem prvi na tržištu za sredovečne dame. Ne vidim problem da moje klipove, recimo, gledaju udate ili razvedene žene. Što se to razlikuje od toga kada omladina posećuje porno-sajtove?! Pa ja ne bih radio ništa protivzakonito! One mogu da me gledaju, sve to krišom od muževa, tako da što da ne – priča Era i otkriva da će od unuka tražiti da mu da šifru da bi sam naučio da kači ceo sadržaj.

