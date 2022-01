Djevojka Andrije Miloševića otkrila s kojim zdravstvenim problemom se susrela tokom trudnoće

“Moram da vodim računa o kalorijama. Tokom trudnoće sam dobila trudnički dijabetes koji je, nadam se, privremeni. Kažu da je to česta pojava. Ne bih o toga da pravim bauk. Ipak, mora se voditi računa o unosu ugljikohidrata, trebam malo smanjiti. Moram voditi računa o tome kako bih se dobro osjećala. Ja sam mala žena i kada ne bih vodila računa o ishrani, vjerovatno bi bilo dodatno teško. Drugo, poslie porođaja moram odmah da se vratim u pozorište”, kazala je Tomić u jednoj emisiji.

Milošević je rekao kako je njegova partnerica sve herojski podnijela.

“Vrlo je disciplinovana. Sve dobro organizuje. Ja sam dosta lijen. Mislim na klopu i općenito organizaciju života. Sve to ona vodi, a ja obavljam fizičke radove. Donesi, ponesi, povezi”, naveo je.

Tomić je zatim rekla kako njih dvoje često zajedno rade, ali da to ne opterećuje njihovu ljubavnu vezu.

“Nekada se ljudi nađu nevezano od emotivnog odnosa. Mi smo shvatili da dobro funkcionišemo kao poslovni tandem. Nismo se pretjerano trudili niti imali velike prepreke. Naprosto je kliknulo. Snimali smo ‘Slatke muke’ i sjećam se da su me neke kolege pitale kako to sada funkcioniše s obzirom na to da smo po cijeli dan zajedno. Set traje po 12 sati, snimamo po pet dana sedmično. Stvarno nemam spektakularan odgovor na ta pitanja. Ništa nije drugačije. Nema opterećenja kada se vratimo kući”, kazala je. prneosi “Klix“.

