Tošićeva majka: Nije istina da je moj sin ikoga udarao

Duškova majka progovorila je za “Telegraf” tvrdeći da nije tačno da je njen sin udario suprugu iako je, kako kaže, upućena u sve.

“Čujem šta se sve piše i verujte mi da mi, kao majci, nije prijatno kad sve to dođe do mene. Nije istina da je moj sin bilo koga udarao. To nije tačno. Novine, naravno, imaju pravo da pišu, tu ništa ne mogu”, rekla je Nikoleta i dodala:

“Ne znam kako bih reagovala da me muškarac udari. Neću ništa da komentarišem i zato nemojte da me pitate. Ni druge to ne treba da zanima, mislim na komšije”, kratko je odgovorila za “Telegraf”.

Podsjetimo, Duško Tošić, koga je supruga Jelena Kaleuša prijavila za nasilje u porodici, u policiji je navodno ispričao da mu supruga “smiješta aferu” kako bi mu napakostila jer im je brak navodno u krizi.

“Ponavljao je da nikada nije bio nasilan, kao i da nikada u životu nije digao ruku na svoju ženu. Rekao je da je tačno da su se posvađali za ručkom, ali je negirao da je došlo do fizičkog obračuna. Kleo se da je samo povisio ton na pevačicu, a da ga je ona iz osvete prijavila policiji jer već dugo nisu u dobrim odnosima”, ispričao je navodno izvor iz policije za “Informer”.

Na ovo sve oglasio si Duško Tošić.

“Moje ime, lik i delo treba da se pojavljuju isključivo u pričama koje su u vezi sa sportom i humanitarnim delima. Nažalost, to nije slučaj, pa sam primoran da se obratim na ovaj način. Svuda sam predstavljen kao nasilnik, iako ne podržavam nasilje i nikada se njime nisam služio. Oni koji me poznaju znaju da sam čovek koji se uvek trudi da bude gospodin, gde god bio i šta god radio. Zato ću ostati dosledan sebi, ignorisaću izmišljotine i čekati da prođe ovaj vetar koji je usmeren protiv mene”, napisao je Tošić na Instagramu.

Inače, Jelena je 7. januara prijavila Duška policiji tvrdeći da ju je pljunuo i dva puta udario u lice. Tošić je zatim otišao u policijsku stanicu Savski venac, gdje je dao izjavu. Odmah mu je izrečena hitna mjera zabrane prilaska pjevačici 48 sati, koja mu je u nedjelju produžena na još 30 dana. prneose “Nezavisne”.

