LUNA ĐOGANI OD MARKA TRAŽI JEDNU STVAR?! Zamolila ga da popravi ŠTETU, ne može da uživa u porodičnoj idili bez toga!

Luna Đogani i Marko Miljković ne kriju da uživaju u porodičnom životu u danima praznika, pa tako sve vrijeme provode u svom toplom domu sa kćerkicom Miom, za koju su jako vezani. Ipak, Luna navodno nije toliko srećna, pa tako tjera Marka da popravi jednu stvar, a tiče se njene porodice.

– Jedina stvar koja Lunu muči je to što Marko čvrsto stoji iza svojih stavova, pa još uvijek ne prašta neke situacije koje su mu priredili članovi njene porodice – objašnjava izvor Skandala prenosi Republika i dodaje:

– Ona je svijesna da on ima principe od kojih ne odstupa, ali kako sada imaju dijete i jako su srećni, to njegovo praštanje njenima jedina je karika koja nedostaje da budu potpuno srećni. Zamolila ga je da krene malo u crkvu, da počne da posti i da od monaha nauči kako da prašta. Čak mu je kroz šalu poručila: Ako to ne promijeniš kod sebe, nećemo više biti zajedno – prepričava izvor.

– On joj je obećao da će dati sve od sebe da se promijeni i zamolio je da mu samo da još malo vremena. Njega je kćerkica već dosta smekšala i nije više onako grub kakav je znao da bude, tako da mu zaista malo fali da oprosti svima i da konačno svi budu srećna i velika porodica – završava priču izvor.

