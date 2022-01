OVE 3 IZJAVE KARLEUŠE U ZADNJIH MJESEC DANA mnogo govore o tome šta se dešavalo sa Duškom: ONA JE ŽELJELA MIR

Nakon spektakla za doček Nove godine ispred Skupštine, a pred Jelenin nastup za reprizu u prestoničkom klubu, 1. januara, novinari su je pitali da li je Duško ponosan na njen uspjeh i koncert kom je prisustvovao.

– Mislim da bi svako na njegovom mjestu bio ekstremno, ekstremno ponosan, jer nema svako ženu koja napravi ono što sam ja napravila. Svakako najbolje njega da pitate – rekla je Jelena za Telegraf, ali bez suštinskog odgovora.

Takođe, u novogodišnjem intervjuu sa Jelenom na pitanje da li je pored smijeha i suza, bilo i romantike u godini za nama, pjevačica je odgovorila:

– Romantike… (smijeh) Pa, nije baš bilo pretjerano puno romantike. Šalila sam se nedavno na snimanju reklame sa Marijom Šerifović, nazvala sam je Gestapo, a u stvari sam ja više Gestapo. Baš sam kao vojnik – red, rad i disciplina. Na emotivnom planu je kod mene sve vrlo obično, standardno.

Na pitanje da li bi voljela da se nešto promijeni, u smislu da bude više romantike ili više iznenađenja, Karleuša je odgovorila:

– Ne volim iznenađenja te vrste, jer mediji onda prave od toga spektakl koji ja definitivno ne želim. (smijeh) Želim da budem mirna – sve božanstveno, bez iznenađenja, samo ovako da bude.

Nakon smrti Milutina Mrkonjića, Jelena je na Instagramu objavila poruku o njemu i Ani Bekuti, koja je dotakla srca mnogih.

I tada su njene riječi zaintrigirale javnost, a sada se tek postavlja pitanje da li je u tom oglašavanju otkrila kako se zapravo osjeća.

Ona je tada, podsjetimo, pisala o Aninoj i Milutinovoj ljubavi, napisavši da je Bekuta imala ono što je Jelena uvijek željela.

– Upoznala me je sa Mrkom, bili su tako srećni, zaljubljeni do poslednjeg dana kao tinejdžeri, stalno su se držali za ruke, zvali me telefonom zajedno da komentarišemo i smejemo se… On je svuda išao sa njom, podržavao ju je u svemu, štitio i gledao sa ponosom! Bila sam zadivljena posmatrajući ih, jer je u mom životu to uvek falilo. Bio je ponosan na nju i ona na njega! – napisala je tada Jelena. prneosi “Novi“.

