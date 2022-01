SVIJESNI SMO DA NIŠTA NIJE GOTOVO! Đedović satjerao u ćošak Dalilu i Cara, zadrugarim im sve sasuli u lice!

U toku je emisija Pitanja gledalaca. Prvo pitanje koje je napravilo opštu pometnju za crnim stolom je vezano za odnos Filipa Cara i Dalile Dragojević i situacije iz izolacije koja se dogodila u ranim jutarnjim časovima.

Voditelj je dao reč Marku Đedoviću.

– Poprilično su oni stvari izgovorili, a da se nisu ponašali normalno. Sada slabo slušam šta pričaju, samo gledam šta rade. Ovo je trenutno sudar kompleksa. Car ima momenat kao prošle godine sa Minom, da on sve zna unapred i priča samo gluposti da ne bi na kraju ispao jadan. Ne verujem im zaista. Milion puta do sada su govorili da nikada neće biti zajedno a na kraju se pomire. Nemamo mi ovde uvid kao vi napolju, pa samo mogu da sklapam kockice. Negde i vidim neke situacije, ali opet ne mogu da tvrdim – rekao je Đedović.

– Mnogi vide, ali neće da kažu – dodao je voditelj.

– Neće jer se plaše reakcije njihovih, Dalilinih odgovora i napada, a mene za sve to boli ku*ac pa zato pričam o tome. Ali iskreno, mislimm da tu još ništa nije gotovo – nastavio je Đedović.

– Niti sam ja jadan, niti sam ‘mali Filip’, znam sve šta radim i ne foliram se ni oko Maje ni oko Ane. Uradili smo sve jer nam je bilo lepo i simpatično – ubacio se Filip.

– On se toliko ovde navežbao, toliko mu sve ovo dobro ide. Ono što Car sada oseća, to nije ni ljubav ni ne znam kakva zaljubljenost, ali ne može da se odbrani od toga. Sve mu je simpatično i vrlo uživa u svemu ovome. Hrani mu ego, da se razumemo. Poenta cele priče, oni bi bili zajedno da nije ušla Maja! Ove priče o Ani su gluposti, on je ku*var pa je ku*var, ali njega vuče Dalilica. Bolestan je, voli da radi ovo, tako da je sve jasno – govorila je Matora.

– Sada nema Maje, ona nije sa Dejanom, ne vidim šta bi me sada sprečilo, nemojte. Mene je juče alkohol udario na ljubav i radost, jednostavno je tako – ubacio se Car.

