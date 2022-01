OGLASIO SE BRUNO NAKON MAJINE DISKVALIFIKACIJE: Odmah se obratio Filipu, spomenuo i Dalilu

Tokom žurke za reprizu Nove godine, Filip Car i Maja Marinković imali su najgori okršaj do sada. Poznato je da su imali turbulentni odnos i da je Maja bila ta koja je u više navrata nasrtala na njega i grebala ga po licu, ali sinoćnji skandal je premašio sva očekivanja.

Nakon nekoliko svađa koje su imali, Marinkovićeva je napravila karambol i više puta nasrtala na Cara i uništila mu lice u potpunosti. Kada je on to shtvatio, urlao je iz sveg glasa. Ona je po hitnom postupku Velikog šefa diskvalifikovana i zauvijek je napustila Bijelu kuću.

Tim povodom, portal Pink.rs kontaktirao je Bruna, Filipovog najboljeg prijatelja, koga je dozivao tokom emotivnog rastrojstva, kako bi prokomentarisao ovaj nemili događaj.

Iskren da budem ovo sam očekivao, bilo je samo pitanje vremena kada će napraviti novi problem i biti diskvalifikovana. Njoj treba zabraniti da bude u vezama jer očigledno ne umije da se ponaša, djevojka se ne ponaša normalno ni malo. Ona je kao drug odlična, ali za bilo kakav muško – ženski odnos, daleko bilo… To što je Filipu krivo i što je plakao… on je dobar čovek i previše emotivan, ali sve će to doći na svoje vremenom. Mislim da je ovako za njega najbolje, ona njega ne zaslužuje.

Bruno se osvrnuo i na Carevo priznanje da se ponovo gleda sa Dalilom, pa naveo sljedeće:

Što se tiče Dalile, ne može više ništa da me iznenadi. Mislim da je sve moguće. Po meni je najpametnije da neko vrijeme bude sam, ali se ne miješam u njegove odluke, samo da njemu bude dobro. Ja sam uvijek tu da ga podržim.

