Tanja Savić o vezi sa Draškom Stanivukovićem i sinovima: U fazi sam oporavka od cijele situacije

Pjevačica Tanja Savić priznaje da joj je godina iza nje bila veoma teška, ali da u 2022. ulazi kao pobjednik. Kako kaže, konačno je mirna i spokojna, i uveliko pravi planove, a tom prilikom se dotakla i ljubavnog života koji je mjesecima unazad bio u žiži interesovanja javnosti.

– Radujem se novogodišnjim praznicima kao malo dijete. Nadam se da će 2022. godina donijeti mnoge lijepe stvari i da neće biti kao prošla. Djeca su presrećna zbog cijele euforije oko praznika, zajedno smo okitili jelku i kupila sam im paketiće. Uskoro ćemo zajedno otići na jedan put, najvjerovatnije na neku planinu – počela je pjevačica.

Pjevačica priznaje da joj nije lako da uskladi privatne i poslovne obaveze, ali da je zahvalna bogu što su djeca konačno sa njom. Kako je otkrila, ona još uvijek ne može da se navikne na vrijeme u kojem odgaja svoje klince, ali se trudi da im udovolji.

– Djeci što više dajete, ona su sve zahtjevnija i nezahvalnija (smijeh). Današnja djeca su totalno drugačija od nas i vremena kada smo mi bili mali. Mi smo znali da budemo zadovoljni s onim što imamo, dok današnji klinci provode mnogo vremena na društvenim mrežama i sve im je dostupno. Trudim se da moji klinci budu skromni i zahvalni za ono što imaju. Učim ih da budu dobri ljudi, da ne lažu i da uvijek budu iskreni – rekla je Tanja za Alo!.

Prošla godina za folk zvijezdu bila je izuzetno teška.

– Istina je da mi je 2021. bila jako teška i tužna, ali sam na kraju izašla kao pobjednik i zbog toga sam jako srećna. Samo da su mi djeca živa i zdrava. Sinovi su se jako brzo navikli na život u Srbiji, ovdje su odrasli, školovali su se… Imaju puno novih i starih drugara i pored toga imaju sve što im treba pored mene. Moram da priznam da mi nije lako, ipak su to dva dječaka koje treba da izvedem na pravi put, ali sam svjesna borbe koju ću morati da vodim s njima tokom odrastanja. Stariji sin će uskoro da uđe u pubertet i vjerujem da me očekuju razne situacije. Hvala bogu, ja sam spremna na sve to, jaka sam strpljiva, a za moju djecu ću sve da učinim – ističe ona.

Tanja je prethodnih mjeseci bila u žiži javnosti zbog veze sa Draškom Stanivukovićem, mladim političarem iz Banja Luke, a nedavno se pisalo i da su raskinuli.

– O mom ljubavnom životu se mnogo nagađa i piše, ali ja sam odlučila da ne pričam o tome, jer šta god da kažem, izvuče se iz konteksta, te mi je bolje da ćutim i posmatram (smijeh). Skoro dvije godine sam sama i uživam u svojoj samoći i ne bih željela da mi to iko kvari. Ko god da se sad pojavi, to ne bi bilo dobro, jer ja sam napokon spoznala kod sebe šta znači biti slobodan i tek sad sam počela da živim i da nemam pritisak partnera. Ne bih voljela da to ponovo doživim u bliskoj budućnosti. I dalje se nisam oporavila od cijele situacije koja mi se desila i smatram da ću kada bude bilo pravo vrijeme biti spremna za novu ljubav. Ne znam kada će se to desiti, ali vjerujem da hoće, ja sam i dalje mlada – dodaje Tanja Savić.

Facebook komentari