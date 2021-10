MAMA IMA OŽILJKE PO LICU OD TATINIH UDARACA: Potresna ispovijest Seke Aleksić o teškom životu i porodičnom nasilju

Pjevačica Seka Aleksić je nedavno gostovala u jednoj emisiji i tom prilikom je otkrila šokantne detalje iz svog djetinjstva. Rasla je u velikom siromaštvu, nemaštini, kao mala bila je svjedok porodičnog nasilja, oca nad majkom, a sve te stvari su na nju ostavile veliki trag.

“Tata mi je sada pokojni i on je bio dobar čovjek, ali postoje stvari koje su se desile i koje ne mogu da se izbrišu. Ja sam mu sve oprostila. On je volio da popije i bio je u stanju sve što zaradi da daje djeci koja nemaju, da čašćava sve moguće ljude. Proradila bi mu ljubomora i imao je zbog toga probleme sa mojom majkom, ona je najviše stradala, dobijala je batine. Bilo je više situacija kad smo ih brat i ja razdvajali, ona danas ima ožiljke po licu od tog perioda. Razvela se zbog toga i ja je razumijem, to ne treba niko da preživljava. Poslije toga otac odlazi u inostranstvo da radi i mi se nismo čuli jedno 5, 6 godina. Ja sam odrasla uz očuha Milana, kojeg mnogo volim i koji nas je gledao kao svoju djecu. Išao je u nadnicu da bi meni zaradio za autobusku mjesečnu kartu, da bih išla u školu”, rekla je Seka u emisiji “Preživeli” na K1.

Kada je imala šest godina izbjegli su iz Zvornika i preselili se u Banju Koviljaču, gdje je upisala i školu.

“Jako smo teško živjeli, bili smo u izbjegličkom smještaju, poslije smo otišli da živimo u jednu školsku staru kuću. Nismo imali kupatilo, već smo se kupali kod komšija. Došli smo bukvalno u tome što smo obučeni, bez ičega”, rekla je Seka Aleksić i dodala:

“Djeca su bila brutalna prema meni. Ismijevali su me zbog jekavice, zbog pocjepane obuće, zbog toga što nosim istu majicu. Bilo je strašno surovo, plakala sam danima, ali nisam željela ništa da kažem majci, jer nisam željela da joj pogoršavam već jako tešku situaciju. Posebno kad su saznali da mi je majka muslimanka, imala sam razna podmetanja. Gurali su me, pljuvali, cijepali mi majicu, ali to mi je pomoglo kroz život. Zahvaljujem se svima što su bili takvi prema meni, jer danas ne bih bila ovo što jesam.”

Majka nije bila za to da pjeva, a Seka je imala žarku želju za tim. Jedna situacija je bila jako neprijatna, a uz to je donijela i mnoge promjene po tom pitanju.

“Mama mi nije dozvoljavala da pjevam, bježala sam od kuće, a očuh mi je pomagao da ostvarim svoje snove. Počela sam da pjevam sa 14 godina i išla krijući na žurke, on mi je pomagao da to sakrijemo od mame. Međutim ona je saznala i samo se pojavila jednom u klubu, a ja sam se skamenila kad sam je vidjela i ispustila mikrofon. Kad sam joj objasnila da je to moj san i pokazala da sam samo za to veče zaradila pet puta više nego ona u nadnici od jutra do mraka, malo je popustila. Od toga smo kupili zamrzivač, i tako je to krenulo”, objasnila je Seka Aleksić, prenosi Lepa&Srećna.

