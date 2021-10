Ceca otkrila šta joj Marija “radi” ispod stola u ZG: Svašta tu ima, ali se ne bunim

Folk zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović i Marija Šerifović sumirale su utiske nakon što je zvanično završen prvi krug takmičenja Zvezde Granda.

Na društvenim mrežama osvanuo je snimak u kome Marija zahtjeva od Cece da iznese svoje utiske nakon snimljenih emisija.

– Svetlana, hajde kaži ljudima kakve utiske iz ovog, prvog snimljenog kruga – pitala ju je Marija.

Ceca ju je zagrlila i kroz osmjieh odgovorila:

– Romantične, ljubavi, od tebe. Pošto me maltretiraš, hronično, galamiš na mene, štipaš ispod stola. Em me maziš, em me štipaš, svašta radiš, ali se ne bunim.

Podsjetimo, Ceca i Marija nedavno su se sukobile u Zvezdama Granda kada je Šerifovićeva Ražnatovićevu nazvala “nasljednicom stolice”.

– Ja nisam nasljednica stolice! Ja sam individua za sebe, ja sam došla na ovo mjesto, nisam nasljednica. Trebalo je da se promeni član žirija da se ovo desi – rekla je tada Ceca, prenosi Telegraf.rs.

Facebook komentari