OŠIŠALA SE SKROZ NA KRATKO, EVO KAKO SAD IZGLEDA EDITA ARADINOVIĆ: Više ne liči na sebe

Ona je otkrila da odmalena pati za dugom kosom.

– Jednostavno dosadilo mi je, bila sam plava, pa crna, nosila nadogradnje, jer od malena patim za dugom kosom jer me mama šišala na kratko. Vidjela sam neki snimak, svi su mi rekli da predobro izgledam sa kratkom kosom, i odlučila sam se na taj korak, ali da je malo posvijetlim kako bih bila ja ja – priča Edita, prenosi Novi.

– Nisam jedna od onih koja potencira da samo najbliži mogu da me poremete. Mogu razni da me poremete, ali to je sve do nas, odnosno do mene – dodaje Aradinovićeva.

– Ne vjerujem da ću album izbaciti u cjelini odjednom. Nije situacija, ali i da jeste, finansijska situacija nije na zavidnom nivou. Ali i svoje pjesme posmatram kao remek djelo, tako da ne bih dozvolila da jedna drugu uguši – priča Edita za “Premijeru”.

