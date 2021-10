KENAN NASRNUO NA RIALDU, A BIVŠI MUŽ NAPLJUVAO: Rialda me koštala 60.000 eura,platio joj sve plastične operacije

Railda je prije nekoliko godina govorila o plastičnoj hirurgiji, te priznala da je grudi korigirala zbog vlastitog zadovoljstva.

“Što se tiče silikona i plastičnih operacija, ja sam davno rekla svoje mišljenje. Ko ima mogućnosti, a i potrebu da nešto promijeni na sebi, ja ne vidim tu nikakv bauk. Naravno da treba ostati u granicama normale, a ne praviti plastičnu lutku od sebe”, rekla je ona tada za bosanske medije i istakala da se nikada nije pokajala.

Ono što srpskim medijima nije poznato, jeste Rialdina burna prošlost, ali i razvod od Alije Lokvančića, s kojim je provela pet godina u braku.



Nakon razvoda Alije je putem facebook iznio neke detalje iz njihovog braka, kao i da je u pjevačicu uložio 60.000 eura.

“Što se tiče jadnice koja je preko noći dobila krila i preletila granicu, nadam se da će i dobiti onoliko lajkova koliko je zamislila na očajničkom statusu o privatnom životu i “prljavom vešu”. Sve je svedeno na pažnju, lajkove, preglede i to ona vidi kao jedine dokaze da je ljudi vole. Sama je izabrala “nasilnika i kriminalca” i istog tog košala skoro 60.000 eura uloženih u samu karijeru. Mnogi dokazi postoje, od televizija do autora, tekstopisaca, pa do kamermana, šminkera, fotografa i ostalih saradnika kojima sam do dan danas izmirivao Rialdine dugove, svaki dan saznavajući za novi. Sjećam se dobro nje i proplakanih noći (u vrijeme njenog TV takmičenja) radi grudi koje su joj “visile do pupka” i silnih negativnih komentara na njen fizički izgled po portalima i mrežama.

Između ostalog i taj zahvat je jedan od živih dokaza mog ulaganja u njenu karijeru…. Od prvog dana kako je ušla u moju kuću na raspolaganju joj je bila čistačica, hranili smo se po restoranima, tako da nije bilo potrebe za kuhanjem, a ni čišćenjem. Došlo je do toga da je svoje gaće ostavljala po podu čekajući čistačicu da ih pokupi. Tada nisam bio ni “kriminalac”, ni “nasilnik”, ni ništa nego sam bio Alija i prava ovca za šišanje”, naveo je on tada.

