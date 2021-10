ZORICU BRUNCLIK BRAT OPTUŽIO DA MU JE UNIŠTILA ŽIVOT! Evo u kakvim su odnosima!

Njen rođeni brat Ljubivoje Brunclik u jednom trenutku u medijima se obrušio na sestru, zbog čega godinama nisu razgovarali. Zorica Brunclik godinama nije željela kontakt sa bratom!

Folk diva dugo nije mogla da oprosti bratu što je rekao da mu je uništila život i karijeru budući da se osamdesetih i on trudio da postane pjevačka zvijezda, što je Zorica tada već uveliko bila. Kako tvrde oni koji su dobro upućeni u život ekscentrične pjevačice, tada su joj bratovljeve riječi pale toliko teško da je noćima plakala i pitala se da li je moguće da neko ko joj je najrođeniji može da kaže takve stvari.

– Izašao je tekst u kom je pričao da je Zorica glavni krivac za to što on nikad nije uspio u muzici. Rekao je da je Zorica počela da mu se miješa u karijeru i da određuje koje pjesme će da pjeva, pa je tako na Šumadijskom saboru na njen nagovor otpjevao neku žalopojku umjesto vesele kompozicije i zato nije pobjedio. Iznieo je optužbe i da ga je lagala da će mu pomoći da snimi ploču, da je stalno odlagala njegov ulazak u studio i kako je sve to činila jer joj je smetalo da se na muzičkoj sceni pojavi još jedan Brunclik. Čak je umješao i njihovu majku rekavši kako ga je ona uvijek upozoravala na Zoricu i njenu ljubomoru. Ljubivoje je tvrdio da je pjesme koje su njemu bile namjenjene Zorica dala svom tadašnjem suprugu Ljubi Kešelju da ih on otpjeva. Drugi put, kada je snimio šest pjesama, javljeno mu je da je studio izgorio i da je materijal uništen. Nakon pet godina Zorica mu je, navodno, rekla da su matrice ipak pronađene i da može da ih preuzme, što njemu nije značilo jer su s emuzički trendovi promijenili i te pjesme su, kao, bile neupotebljive – ispričala je Zoricina prijateljica..

Ipak, prema rečima sagovornice, Zoricu je najviše pogodilo to što je Ljubivoje rekao da mu sestra nikad nije dala ni dinara, ni na zajam, ni kad joj je tražio neke manje sume, oko sto evra. Ljubivoje se tada slikao za novine u trošnoj kući, ali Zorica je objasnila pravu istinu:

– Kada sam došla do većih para, napravila sam majci i svom rođenom bratu Ljubivoju kuće. Pričao je u medijima da mu nikada nisam pomagala, ali ja mu to ne zamjeram. On voli da popije, a kuća u kojoj su ga novinari zatekli bila je druga po redu koju sam mu platila jer se prethodno razveo i ostavio djeci krov nad glavom. Ne čujemo se i ne viđamo, ali on je moj brat i ja mu sve opraštam – istakla je Zorka svojevremeno.

Nedugo zatim Ljubivoje je dao nekoliko izjava objašnjavajući da se sa sestrom poslije prvog istupanja u javnosti jedva pomirio:

– Nikada se nije izvinila i pokajala što mi nije pomogla da postanem pjevač. Ali Bog joj je oprostio, pa sam i ja. Nismo pričali četiri godine poslije priče koju sam dao novinama, ali neću opet da potežem tu priču. Sestra mi je, pa kakva god da je. Uvijek sam ja više volio nju nego ona mene. Obećala mi je da će mi naći neki posao i da će me voditi sa sobom kada bude imala tezge – izjavio je on Zoricin brat prije nekoliko godina i otkrio kako živi:

– Ne živim dobro, dobijam socijalu – 7.000 dinara, a od toga ne može da se živi. Ali nekako se snalazim, čuvam svinje, pa eto imam za hranu. Struju i vodu ne plaćam, za struju imam ogroman dug. Mučimo se, oni isjeku, ja nekako zakačim i spojim žice. Otkako smo se pomirili, Zorica svrati ponekad, ne tako često, ali svrati, donese slatkiše, ostavi i neki dinar mojoj djeci, za nas su to velike pare, ali za nju je to sitno…. Odem i ja kod nje nekad u Beograd, ako mi otvori kućna pomoćnica, ne ulazim, ako su oni tu, lijepo me dočekaju, spreme večeru, prespavam… – zaključio je on, piše Alo.

