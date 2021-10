SEVE ODBILA DODIKA, A LUKAS NJU: Voli Srbe, a ne negatore genocida

Onog trenutka kada je Severina kazala da ne želi sudjelovati nigdje sa čim je povezan čovjek koji vrijeđa žene na najgori mogući način i koji ne priznaje počinjen genocid u Srebrenici, misleći na Milorada Dodika, nije ni slutila kako će se na nju “ispaliti” otrovne strelice.

“Babina prćija”

Nakon što je odbila šou programa na Dodikovoj TV „Una“, počele su stizati loši komentari ne samo od onih od kojih je čovjek to i očekivao, nego i od onih koji nikome ne bi pali na pamet. Nakon Severininog odbijanja angažmana na Dodikovoj TV, oglasio se, ko drugi nego Bora Čorba koji se itekako “zabrinuo“ kako će “jadna žena koja iza sebe ima dvije veze sa Srbima sada pronaći trećeg supruga”.

Aca Lukas je odustao od dueta sa Severinom pa kaže ništa od te saradnje, jer on kao poštuje sve nacionalnosti, pa mu je to sve zasmetalo. A šta mu je zasmetalo? To što Severina ne želi sarađivati s nekim ko negira genocid, koji se zakonom ne smije negirati. A pitanje za Acu Lukasa bi bilo da li je dozvoljeno negirati genocid bilo gdje u svijetu, onaj koji se desio u Srebrenici, u Bosni i Hercegovini, ili onaj za vrijeme Drugog svjetskog rata u Njemačkoj?

Na najružniji mogući način oglasio se i Milomir Marić, nacionalista i huškač, koji je kazao da je Severina odbila sve angažmane vezane za Dodika pa joj se obratio onako “džentlmenski“, kako samo on umije, pa kazao da je najbolje da više ne dolazi u Srbiju, kao da je Srbija njegova “babina prćija“. A onda kazao da se obogatila na račun Srba pa dodao da je ona samo jedna hrvatska prostitutka koja će se poslije avantura sa Srbima sada prikazati kao velika Hrvatica,piše Express

“Ustaško đubre”

Osim što je pojedini srpski tabloidi nazivaju “ustaškim đubretom” jer je bila negativna prema njihovom patrijarhu, oglasio se i sam Dodik koji je kazao i kada bi ga trebali streljati ne bi znao nijednu Severininu pjesmu. A zapravo da se on pitao, kao, ne bi je ni zvao na televiziju.

