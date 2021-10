Tanja Savić se oglasila nakon vesti da je bila u VEZI sa političarem: “NE ŽELIM da demantujem”

Pjevačica Tanja Savić oglasila se nakon priča da je bila u vezi sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem.

– Ne želim da komentarišem ništa. Ne bih, ništa. Ni da demantujem. Meni je to sve smiješno. Samo no comment, mislim da je to najpametnije! Ako bilo šta budem izjavila opet će to biti, znate ono… Za ovu Jovanu Jeremić stvarno nemam komentara! (smijeh) Pogotovo zbog nje – rekla je ona za Telegraf.

– Bože, kakvo je to pitanje? Imam li ja prava da sačuvam privatnost i da ne moram neke detalje o svom privatnom životu da iznosim? Ne moram da idem na poligraf ili ne znam ja šta. Vi pišete, to je vaš posao. Ako imate dokaze, poštujem. Ako nemate, poštujem i to. Šta god da ja kažem to će se protumačiti na ovaj ili onaj način, a svako ko priča o tuđem životu on priča o sebi! Posebno mi je bila ona njena rečenica interesantna (Jovanina, prim. aut.), “sjaši Kurta, uzjaše Murta”, je l? Znači to je njen moto u životu! (smijeh) To mogu da kažem, ali opet ne želim ni sa kim da budem u konfliktu. Reče Jovana Jeremić i ostade živa, eto – zaključila je pjevačica za pomenuti medij.

Facebook komentari