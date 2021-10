MARINA BRANI DA BARBARA BUDE BLIZU ALEKSEJA? Darko Lazić prolazi kroz DRAMU – “Često plačem od tuge”

Folker kaže da je Gagićeva donijela takvu odluku jer nikako ne želi da njihovo dijete bude pored tatine nove djevojke Barbare Bobak.

– Marina izjavljuje da ne viđam ijdete i stalno mi šalje poruke “Otac kao kolac”, a dobro zna da je ona jedini razlog što sin i ja nemamo odnos. Kad god zovem da se čujemo, ona mi kaže: “Nemoj sada.” A i kada mi dozvoli da vidim svoje dijete, kreće sa rafalom pitanja: “A gdje ćeš da ga vodiš? Sa kim? Ko će sve biti tamo?” To me strašno iznervira, jer znam da aludira na to da li će tu biti moja djevojka Barbara. Izričita je u tome da Barbara ne može da viđa našeg sina. Kaže mi: “Ne može dijete da bude tu gdje je ona, ne može blizu nje” – ispričao je folker za Telegraf.rs.

Darko tvrdi da mu bivša vjerenica dozvoljava da njihovog dvogodišnjeg sina Alekseja odvodi samo u svoju kuću u Brestaču:

– Ne smijem da ga vodim u Novi Sad, gdje trenutno živim sa Barbarom, kako ga ona ne bi vidjela. Marina smatra da Barbara nije dovoljno dobra da bi bila uz našeg sina. A ja joj kažem: “Šta sad, je l’ treba cijeli život da krijem Alekseja od nje, da ga nikad ne upozna?” I Barbaru nervira što joj Marina brani da viđa moje dijete.

Lazić priznaje da ga sve to tišti, pa se pošteno isplače kada ga niko ne gleda.

– Često plačem od tuge. Nisam od kamena, naprotiv. Veliki sam emotivac, samo što to ne pokazujem. Ne želim da plačem pred drugima, jer neću da se hrane mojom nesrećom. Znam da bi mnogi jedva to dočekali, ali im neću priuštiti to zadovoljstvo – iskren je folker.

Facebook komentari