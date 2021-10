RENOVIRA SE VILA KARIĆA, MISICA DOBILA SVOJ APARTMAN: Objavila slike iz luksuzne vile, 1 DETALJ ĆE VAS RASPAMETITI

Stefanov otac, Osman Karić, priznao je da im Jovana veoma prija u kući i da renoviraju vilu kako bi prilagodili njihovim potrebama, prenosi Novi.

– To je jedna vrsta apartmana u kome bi oni trebalo da žive. Krenuli smo to da gradimo dok je Stefan još bio napolju. Dio krečenja i grubih radova je završen, a dio opremanja smo ostavili kada on izađe pa neka njih dvoje zajedno biraju namještaj. Drago mi je što je Jovana sada kod nas u kući i od nas će uvijek biti prihvaćena – rekao je Osman.

U snimku ispod možete vidjeti kako izgleda njihova spavaća soba i kutak u kome provode najviše zajedničkog vremena.

View this post on Instagram A post shared by Stefan Karic 🧩 (@karic___s)

View this post on Instagram A post shared by Jovana Ljubisavljević 🧩 (@ljubisavljeviceva)

Facebook komentari