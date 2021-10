OGLASILA SE ZAKONITA SUPRUGA NOVOG DEČKA ANE NIKOLIĆ: Već 8 godina su u braku, EVO ŠTA MU JE PORUČILA

Kako saznaje TelegrafJetset od izvora bliskog pjevačicinom novom izabraniku, riječ je o električaru Dejanu Nikoliću koji je još uvijek zakonski oženjen i ima dvoje djece, a komšinica mu je pjevačica Ana Sević.

Nedugo nakon što smo otkrili ko je čovjek u čijem krilu se slikala Ana, njegova supruga Valentina Spajić koja je sa Nikolićem već 8 godina u braku se oglasila i rekla:

– Dejan Nikolić čovjek u čijem krilu se slikala Ana Nikolić je moj suprug, zakonski još uvijek. Ni sa mnom, ni sa djecom već dva mjeseca nije u kontaktu. Život mu je poput Aninog, tako da su se našli u čaši. Radi kao električar u Njemačkoj – rekla je ona i otkriva da Dejan izbjegava odlazak na sud:

– On ima pravo na svoj život ali neka se prvo razvede. Mi nismo zvanično razvedeni, pokušavam da dođem do njega kako bi potpisao sporazumni razvod, ali mi se ne javlja na telefon. Čak ni njegova porodica nema kontakt sa njim. Uznemirena sam, ovo je šok za mene. On dva mjeseca nije vidio dejcu. Mi smo zajedno 12 i po godina, a 8 godina smo u braku i imamo dvoje djece. Iz vanbračne zajednice sa ženom prije mene ima još jedno dijete – navodi Spajićeva koja strahuje kako će ova afera uticati na njihovu djecu:

– Mi nismo javne ličnosti i to što je uradila utiče na našu djecu koja su školskog uzrasta. Niko ne razmišlja o posljedicama. Plašim se da mi starije dijete ne zadirkuju u školi, prenosi Telegraf.rs.

