SVE MI JE ODNIJELA IZ KUĆE! Darko otkrio kako mu je Marina zagorčala život

Marina Gačić tužila je Darka Lazića, a prvo ročište se očekuje za mjesec dana. Kako istakla, Marina nije mogla da se sa pjevačem dogovori van suda, pa je podnijela tužbu.

– Nažalost, sud će morati sve da odluči iako smo mi i sami to mogli. Tražim puno starateljstvo nad djetetom. Iako kao majka svakako imam prioritet, da ne bih razmišljala šta će biti sutra, da me glava ne bi boljela, moram ovako da pravno raščistim stvari. Sutra da moram da ga jurim za potpis ako negdje idem sa djetetom van zemlje ili ako treba nešto za školu ili šta sve može da iskrsne. Biće određena i alimentacija koju će morati da plaća. Što se tiče raspodele imovine, ja svakako nisam voljela da budem u Brestaču ni dok smo živjeli u toj kući. Nisam voljela da svi budemo u istom dvorištu, tako da ništa od tih nekretnina od njega ne tražim, a oni nema ništa drugo sem toga – istakla je ona.

Na pitanje koliko Alekseju ne dostaje tata, Marina šokira odgovorom:

– Iskreno, i ne traži ga. Nisu oni nešto puno vremena provodili zajedno, pa da ga se Aleksej uželi. Možda je mali, pa nema osjećaj da mu Darko fali, a i ne viđaju se često.

Sa druge strane, Darko kaže da mu Marina brani da viđa sina Alekseja, te da nisu tačne njene tvrdnje da on ne želi da bude sa njim.

– Ja uvijek kada zovem da vidim dijete, Marina je u gužvi, nešto završava, nema vremena, pa se onda ne javlja na telefon. Meni moj sin jako fali, glupo je to i da napominjem – kaže Darko za Svet.

– Ja sam se složio da dijete treba da bude sa majkom, ali mi je želja zajedno da ga odgajamo, ali to sa njom ne može. Tako da tu želju da ima apsolutno starateljstvo nad sinom može samo da sanja, jer to neću dozvoliti. Složio sam se i da alimentacija bude 500 eura, dajem i više od toga. Ne gledam kad koliko dam jer je to moje dijete i naravno da mu nikad neće ništa faliti, iako svi koji su upućeni u priču kažu da je tolika alimentacija pretjerana. Ne bunim se, ne kukam. Pomagao sam drugima, pa logično da ću za svoju djecu dati i posljednji dinar – ističe Darko.

Darko se osvrnuo i na Marininu izjavu da ga neće tužiti za podjelu imovine u Brestaču, jer kako je navela tamo nikada nije ni voljela da živi.

– Ne potražuje imanje, ali zato joj nije smetalo kad je odlazila da pokupi iz kuće sve što je željela. I niko nije pravio problem zbog toga. Ja sam im tamo bajku napravio, ništa im nije falilo. Sad ako treba preko novina da se vode ovakve priče ko je kome šta uradio, ok. Očigledno da je njena želja za reklamom preko medija velika i ja joj ne zamjeram zbog toga – rekao je Darko, prenosi Express

