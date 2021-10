“ZADRŽAT ĆU BEBU! OVAJ PUT NE IDEM NA ABORTUS” – Miljana Kulić ponovo u blagoslovenom stanju: “RADILI SMO NA TOME”

Rijaliti zvijezda Miljana Kulić vratila se u “Zadrugu 5” iz koje je diskvalifikovana samo poslije par dana učešća zbog ucene produkcije. Ona je dobila novu šansu da se takmiči za glavnu nagradu od 50.000 eura.

Kulićeva je pred ulazak u “Zadrugu” otkrila da se pomirila sa Lazarom Čolićem Zolom.

– Zola i ja smo ponovo zajedno! Ovom prilikom bih poručila da ga volim – rekla je Miljana i otkrila detalje iz spavaće sobe.

– Naš se*s traje tri minuta, to mi je dovoljno, pa onda Zola pusti dokumentarce da gledamo. Radili smo na bebi! Ako sam već zatrudnila, zadržat ćemo dijete, ne želim više da idem na abortus.

Kulićeva je ubjeđena da će ovog puta izdržati do kraja rijalitija i vjeruje da će pobijediti:

– Iskreno, ja nisam normalna i to ne krijem. Gledali ste moja najgora izdanja, ali sada sam došla da pobijedim! Ko ovdje može da osvoji prvo mjesto osim mene i možda Mikija Đuričića? Narod nas dvoje najviše voli.

Miljana se javno izvinila produkciji za haos koji je napravila kad je zapalila imanje.

– Imam potrebu da se izvinim produkciji, imali su više strpljenja nego moja rođena majka. Brinuli su o meni, sve sam dobijala, izvukli su me iz pakla – rekla je Kulićeva i zamjerila cimerima što se nisu potresli kad je bila izbačena:

– Niko me nikad nije spomenuo osim Deniz Dejm, ona me je oduševila. Mensur me je razočarao, on je klošar! A Ana Spasojević je k*rva koja ne koristi prezervative!

Podsjetimo, Miljana je dva puta napuštala Zadrugu kako bi išla na kiretažu u Niš, a otkriveno je da je imala abortus i dok su bili napolju, van rijalitija, prenosi Srbija danas.

