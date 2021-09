OTKRIVENO ZAŠTO JE LAĆA REKAO CECI DA NAPUSTI GROBLJE: Ova Svetlanina poruka naljutila je sina Marine Tucaković

Kako je saznao Pink.rs, prema svjedočenju izvora koji se našao na licu mjesta, Marinin sin Milan Laća Radulović u jednom trenutku prišao je Svetlani Ražnatović i Saši Matiću, koje je zamolio da napuste Novo groblje, te su ćutke, prije nego što je sahrana zvanično završena, Ceca i Matić otišli s lica mjesta.

Pink.rs je sada istražio pozadinu Laćinog i Cecinog sukoba, a sve je počelo ovako:

Sve je počelo kada je sin Marine Tucaković javno rekao da će tužiti Cecinu produkcijsku kuću, zbog novca, koji mu nije isplatila, kao autoru pjesama za njenu kćerku Anastasiju. A povodom čitave situacije, svojevremeno se oglasila i pokojna Marina Tucaković, koja je otkrila da za postupke njenog sina odgovara on sam, dok ona može da stoji samo iza svojih stavova i riječi.

– Meni Laća nije napravio nijedan problem sa pjevačima zbog svega što je iznosio javno. To je njegova stvar, nek piše po društvenim mrežama šta hoće, u tom pogledu on je potpuno drugačiji od mene. Ja se ne izjašnjavam, a on neka priča. To što je pričao da ide na sud sa Cecom i da ju je tužio, nema ništa od toga. Ma kakav sud? Da li je to rekao u afektu ne znam, ali što se tiče tužbe sa Cecom, to ne postoji. Ja mu stalno kažem: “Sine moj, treba da napraviš neki kompromis, nemoj sve brzo i tako…”, ali ne vrijedi, on sve radi usijane glave, zato ne mogu da utičem na njega, više nije mali. Sarađujemo sa istim pjevačima, ali nije mi napravio nijednu svađu, niti neprijatnost. Ja sam se poslije tih njegovih ispada u javnosti i po društvenim mrežama čula sa Cecom, radim joj pjesme, ali ništa o njemu nismo pričale. Ne ulazim u te njegove probleme, ja sam ja, a on je on – jasno je istakla Marina.

Milan Laća Radulović se nikad nije libio da svoj stav po pitanju Svetlane Ražnatović iskaže javno na svom Tviter nalogu, a tako je i prije nekoliko mjeseci prozvao Ražnatovićevu.

Napisao je da više ne može da šuti, te da je ušao u raspravu sa pjevačicom zbog novca, kojoj je, kako kaže, bilo skupo da plati njegove pjesme.

– Da se razumijemo. Jer ne mogu više da krijem informacije: Jedne noći, Nanogica je poslala meni poruku: Meni je to skupo ko Marina! Prije toga, troškovnik sam triput ispostavio. Sve bi to bilo prihvatljivo, da nisam potcijenjen i uvrijeđen na nivou: “Skupo mi ko majka”, usred mermera Ljutice Bogdana 3. Ovo nema veze sa pravdom. Nema veze sa slučajem. Ima veze s tim da je moja majka bila skupa. Tu je moj revolt nastao. A sad kreće pravda. Ah! Skupo će koštati njena karijera. Kad joj Vajaž bude radio cijeli album – napisao je tekstopisac Laća na Tviteru, koristeći izraz “nanogica”, ističući pjevačicinu kućnu adresu, prenosi Novi.

