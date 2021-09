Georgina otkrila razlog zbog kojeg ona i Ronaldo nisu u braku

Zvijezda Mančester junajteda Kristijano Ronaldo (Cristiano Ronaldo) i Georgina Rodrigez (Rodriguez) u vezi su već nekoliko godina.

Glavno i neizbježno pitanje na koje u posljednje vrijeme nailaze jeste “kada će vjenčanje?”

U međuvremenu je Netflix odlučio da snima dokumentarac o njenom životu, a Georgina je odlučila da progovori o detaljima iz veze s Portugalcem.

Naime, Georgina je otkrila jednu informaciju koja je do sad bila nepoznata. Priznala je kako je ona spremna za udaju, ali ne i njen partner.

– To ne zavisi od mene jer on zna šta ja želim. Nadam se da će se to uskoro desiti, odgovorila je Georgina.

Inače, Netflixu nije promakao nijedan detalj, pa je tako Georgina za potrebe dokumentarca nosila mikrofon dok je bila na mečevima Ronalda kako bi se čulo šta komentariše u toku utakmice. prenosi “Avaz“.

