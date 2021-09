LUKAS NAKON IZJAVE MACE DISKRECIJE DA SU BILI INTIMNI “Ličim li ti ja na nekog umobolnika?”

Naime, Maca je tokom gostovanja u emsiji “Amidži šou”, na pitanje sa kojim muškarcem sa javne scene je bila, a da javnost za to ne zna, odgovorila da je to Aca Lukas.Ovim povodom, sada se oglasio i Lukas.

– Svaki debil može da kaže nešto na televiziji i vi zovete mene! Ko je bre Maca Diskrecija? Da li ja ličim na nekog retardiranog umobolnika, mentalno zaostalog? – rekao je Lukas za “Telegraf”. Ne razmem, svako može na televiziji da kaže šta hoće za uspešne ljude! Evo, ja sam je*** Melaniju Tramp, zovi sad nju pa je pitaj za to, da vidiš da li će da kaže nešto što je tamo neki Aca Lukas rekao za nju, šta bi bilo! – besneo je Aca.

Podsetimo, Macina majka Enesa Hodžić tvrdila je 2015. godine da je pevač njenoj ćerki “obećao da će je progurati u “Zvezde Granda”, ali da od toga nije bilo ništa.Moja ćerka Senada Nurkić bila je s Acom Lukasom i on joj je platio za to. Dao joj je neki novčani iznos i obećao joj da će je progurati u “Zvezdama Granda”, ali od toga ništa nije bilo. Nije ona bila s njim zbog para, nego da joj pomogne u karijeri. Na kraju se desilo to da ona nije htela pare, a on ju je iskoristio i ostavio – rekla je Enesa pre 6 godina,piše Blic

Lukas je još tada negirao da je imao bilo šta sa Macom.

– Dokle će, bre, ljudi više preko mojih leđa da dolaze do neke slave i popularnosti?! Nemojte me više zvati zbog te starlete i “Parova”. Kako možete mene da mešate s njima? Nikad nisam čuo za tu osobu. Kakve, bre, “Zvezde Granda” – rekao je folker 2015. godine.

