MALO KO ZNA DA JE IMALA JOŠ JEDAN BRAK: PRIJE FUTE MARINA JE BILA UDATA ZA OVOG MUZIČARA, A POSVETILA MU JE HIT

Naime, Marinin prvi muž bio je Nenad Stamatović, gitarista grupe “Bulevar”, prenosi Yugopapir. U jednom od svojih intervjua, davne 1983. Marina je govorila o tadašnjem novopečenom suprugu.

Neca je moj “majstor za poljupce”, “tako mi dobro radi sve”. On je moj najbolji lijek za sve nemirne sne – rekla je Marina tada i otkrila kako izgleda jedan rokerski brak.

ao i svi drugi. Recimo ja počnem: “Kikiriki slan, dragi dobar dan.” A on meni: “Tačna kao sat, coki me u vrat, orasi i med, a u srcu led, samo jedan sat, coki me u vrat. I vrlo brzo ja sam shvatio da si obična i prazna – rekla je Marina u intervjuu za “Yugopapir”.

Također je priznala i da li su joj muškarci sami po sebi inspirativni:

Ja sam super prijateljica s mnogima. Divno sarađujemo i mnogo ih sve volim. Bogdana, Futu, Bracu, Olivera i naravno mog Necu – istakla je ona u pomenutom intervjuu.

Nakon razvoda od Nenada, Marina se udala za Aleksandra Radulovića Futu, sa kojim je bila u braku do posljednjeg dana svog života. Sa njim je dobila dva sina, Milana i Miloša, a 2008. godine doživjeli su porodičnu tragediju, kada je Miloš preminuo. prenosi “Hayat”

Nakon njene smrti, oglasila se i porodica, koja je istakla da Marina nije voljela pompu, te da je njihova želja da sahrana bude obavljena u najužem porodičnom krugu, piše Yugopapir.

Mi smo izgubili majku i suprugu, životnog saputnika, a ne nacionalno blago. Marina nikada nije voljela patetiku i masovno obilježavanje njene smrti bilo bi protiv duha po kom je živjela i radila. Njena želja je uvijek bila da bude sahranjena u porodičnoj grobnici, zajedno sa svojim sinom Milošem, a ne u Aleji Velikana- naveli su članovi porodioce u saopćenju.

