Iako tokom showa svog dečka nije toliko spominjala, ona je nedavno otkrila ko je on.

– Dečko me nije ostavio. On se smijao kad je čuo to. Još uvijek smo u istom odnosu u kom smo bili kad sam ulazila u rijaliti. On je čovjek koji će zauvijek biti u mom životu – rekla nedavno Sandra.

Možda je nekima promaklo da se prilikom gledanja snimaka koje su napravile porodice povodom novogodišnjih praznika oglasio i muškarac za koga je Sandra rekla da joj je dečko.

On izgleda ovako:

Facebook komentari