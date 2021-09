Pjevačica Aleksandra Prijović o problemima u privatnom životu

Naime, kako kaže, kada bi okačila mikrofon o klin, obukla bi forenzičko odjelo i vršila uviđaje.

– Oduvek me je zanimala forenzika, i uopšte, tako te neke čudne stvari. Volim da gledam takav sadržaj na televiziji pa uglavnom takve programe i pratim. I Filip uživa u tome, pa često uveče kada uspavamo dijete to gledamo satima. Mada, desi se i da se uplašim pa poslije sanjam to što sam gledala.

Kako uspjevaš da uklopiš porodične i poslovne obaveze i da li odbijaš nastupe?

– Ovog ljeta sam rekla da ću raditi sve i još nijedan nastup nisam odbila jer dugo nismo nastupali, ali dobro balansiram između porodičnih i poslovnih obaveza.

Puno si radila ovog ljeta, da li te je publika bila željna?

– Moram priznati da jeste, gdje god da sam nastupala bilo je prepuno, vidjelo se koliko su ljudi željni dobrog provoda.

Nedavno je izašla tvoja duetska pjesma sa Leksington bendom. Kako je došlo do te saradnje?

– Pjesma „Dođi sebi“ mi se na prvo slušanje svidjela, čekali smo samo pravi trenutak da je izbacimo. Vuksan je radio tekst koji me je oborio s nogu i odmah sam je prihvatila.

Demo verziju ste prvi put pjevali na njihovom koncertu?

– To se desilo spontano. Ja Leksington bend stvarno jako volim i slobodno mogu reći da sam njihov fan. Na taj koncert sam došla opušteno, u farmerkama i patikama, stajala sam sa društvom, pila pivo i nisam planirala da izađem na binu, međutim, kada me je Boki prozvao, morala sam da se popnem. Tada je publika sjajno odreagovala i to je bio prvi put da smo otpjevali duet zajedno.

Da li se konsultuješ sa ukućanima oko odabira pjesama?

– Najviše sa Filipom, sa njim preslušavam pjesme. On i ja lijepo sjednemo i konsultujemo se šta je to što bi mogao da bude hit!

Često si na putu, da li ti se nekada desilo da zaboraviš da spakuješ neke osnovne stvari?

– Nisam osoba koja zaboravlja, ali desi se, naravno. Nedavno sam na put krenula bez četkica za šminku i vjerujte mi da ništa gore nije moglo da mi se desi. Snašla sam se tako što sam kupila nove.

Kada si van Srbije, ko te šminka?

– Isključivo se šminkam sama. Ja sam išla na kurs šminkanja i savladala sam osnovne tehnike, tako da najviše vjerujem sebi, a i talentovana sam za to.

Šta se dešava sa novim pjesmama?

– Uveliko radim na novom albumu i jedva čekam da ga završim. Ima tu dosta posla, čeka me i snimanje spotova za svaku numeru.

Da li se isplati snimiti album?

– Ja sam do sada snimila samo jedan album, 2017. godine. „Testament“ se meni isplatio u svakom smislu i sjećam se kada sam ga izdala, svaki dan sam nastupala. I ono što je bitno, i dan-danas se pjevaju te pjesme.

Koliko ti teško pada odvojenost od sina Aleksandra?

– Sve teže. On sada priča pa i postavlja pitanja gdje idem, zašto idem… Pokušavam da mu objasnim da idem da radim i da se brzo vraćam, ali mi uvijek bude žao što ga ostavljam. Kaže mi: „Mama, ideš da pjevaš? Hoću i ja da pjevam“, i vjerujte mi da mi je jako teško. Počne i da plače jer je navikao da spavam sa njim. Jednostavno, u posljednjih godinu dana smo stalno bili zajedno i sada se navikava da mama mora da ide, prenosi Express

