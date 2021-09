Enis Bešlagić se emotivnom objavom oprostio od iznenada preminule kolegice

Glumac i voditelj Enis Bešlagić oprostio se na svom Instagram profilu od glumice Sanje Burić.

-Divno, dobro i veselo stvorenje… Od tvoje diplomske predstave u kojoj sam napravio prve svoje glumačke korake, pa sve do raznih snimanja i druženja…Samo tvoj topli osmijeh i pozitivna energija ostaje u sjećanju. “Gospodine foko, gospodine foko…” tekst je iz te tvoje diplomske predstave kojom si me dozivala. Još dugo će odzvanjati u mojim mislima. Do ponovnog susreta, divna Sanja, napisao je Enis uz fotografiju preminule glumice.

Podsjetimo, Sanja Burić je preminula od posljedica moždanog udara preksinoć u Sarajevu. Imala je 48 godina.

