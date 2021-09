VESELJE POD ŠATOROM ZA HILJADU ZVANICA: Darko Lazić i Barbara Bobak prave svadbu u Brestaču?!

Naime, Darko je riješio da u rodnom Brestaču napravi veliku mrsnu pravoslavnu svadbu, i to pod šatorom.

Pjevač i njegova djevojka uveliko prave spisak gostiju, kojih će, kako se navodi, biti čak hiljadu.

– Darko se baš promijenio nabolje otkad je sa Barbarom, uvijek je nasmijan i više ne troši toliko para kao prije. Baš smo zadovoljni njime, ali i njegovom djevojkom. Rekao nam je da nikad nije toliko volio nijednu ženu. Sviđa mu se što je Barbara prirodna i spontana i što se bave istim poslom, pa često zajedno nastupaju. Nedavno ju je zaprosio i već su zakazali svadbu za proljeće sljedeće godine – kaže izvor iz porodice Lazić.

Darko je bojažljivo predložio djevojci da svadbu prave pod šatorom, a ona je to oduševljeno prihvatila.

– Barbara mu je rekla da baš takvu svadbu želi i da će napraviti opštenarodno veselje kakvo Srbija još nije vidjela! I ona ima veliku familiju u Futogu i želi da ih sve pozove. Samo s njene strane imaće više od 300 gostiju! I Darkova porodica je velika, a on planira da pozove i mnoge kolege, pa će sigurno pod šatorom biti oko hiljadu gostiju – priča sagovornik i dodaje da je tako veliku svadbu Darko planirao oduvijek:

– On je cijelog života želio da napravi baš takvo veselje, ali je to odbila njegova prva žena Ana Sević, a ni drugoj nevjenčanoj supruzi Marini Gagić to se nije dopadalo. Ona je čak bila zgrožena što je Darkova porodica za prvi rođendan njihovog sina Alekseja ispred restorana pekla vola. Sjećam se da je bijesno rekla da je to za nju “seljacizam”! Međutim, njegova nova djevojka Barbara jedva čeka takvo slavlje, na kome sad planiraju da ispeku dva vola.

Podsjetimo, Darko je sa Anom Sević bio u braku pet godina i imaju sedmogodišnju kćerku Lorenu. Nakon razvoda od Ane, Darko je započeo vezu sa Marinom Gagić, s kojom ima dvogodišnjeg sina Alekseja. Barbaru Bobak upoznao je u junu ove godine i otad se ne razdvajaju. S njom planira i brak i porodicu.

Kuma na Darkovoj svadbi biće Andreana Čekić, koja je kumovala i na njegovom prvom vjenčanju sa Anom Sević.

– Andreana je tada bila Anina kuma, ali su njih dvije prekinule prijateljstvo kad se Sevićeva razvela od Lazića. Međutim, Darko i Andreana su ostali veliki prijatelji i zato će ona sada biti njegova kuma na vjenčanju sa Barbarom – priča izvor blizak Laziću, prenosi Blic.

