Jovana Jeremić uživo u emisiji izvadila ovo iz tašnice! Nastao muk u studiju, ognjen nije znao šta ga je snašlo!

– Sad je momenat, pošto smo prvi po gledanosti. Ognjene, ti si čovjek koji me je prvi ugostio na ovoj televiziji. To je bilo u junu, to nikad neću zaboraviti. S obzirom da si ti zlatan čojvek, da si zlatan voditelj i da su ti gosti zlatni i da vodiš zlatnu emisiju, ja ti želim da ti ova sezona bude zlatna i da imaš najbolje rejtinge, da sve što budeš dotakao rukom da ti se sve pozlati…

Ovo je jedan mali poklon od mene, u to ime, ja volim malo starinske stvari, jedan stari zlatan dukat iz 20. vijeka. Neka ti ovo bude amajlija, želim ti sve najbolje, jer ti si bio uz mene u najtežim trenucima, to ti nikad neću zaboraviti – priča Jovana, dok je Ognjen ostao bez teksta.

– Ja sam bez riječi, zaista, hvala ti puno, staviću ovo ovdje kraj srca, da bude uz mene – rekao je Ognjen Amidžić.

