CECA STIGLA NA SNIMANJE ZVEZDE GRANDA, PRVA IZJAVA ZA MEDIJE: Spomenuli joj Karleušu, NJEN ODGOVOR JE HIT

Kada su je novinari upitali kako se osjeća pred sam početak snimanja “Zvezda Granda” ona kroz šalu rekla: “Drhtim cela, imam tremu”, a onda je otkrila kako će se ophoditi prema takmičarima.

“Puna sam razmijevanja, jer razumijem šta je trema, prosto se neko odsječe. Vremenom se oni i opuste. Ja sam sa Grandom dugogodišnji prijatelj, nisam se dvoumila. Sada sam tu i idemo u nove pobjede. Mislim da je ovo lijep i kreativan posao, mislim da ću uživati. Nije bilo iznenađenja kada su me ostali članovi žirija vidjeli. Biće sukoba mišljenja. To sam imala kroz iskustvo u pinkovim zvijezdama, to nije svađa, to je takmičenje. Mislim da ću se lako uklopiti, ja sam neko ko jako brzo uči”, rekla je Ceca na početku razgovora.

Jelena Karleuša je napustila Zezde Granda, da li si imala tremu što si baš došla na njeno mesto?

“Ja mlada, neiskusna”, rekla je kratko Ceca.

U kakvim ste odnosima sa Anom Bekutom”, glasilo je pitanje.

– Odličnim, što?, odgovorila je kratko Ceca i otkrila da li ju je Anastasija podržala:

“Anastasija me je podržala. Ja nisam neko ko se vodi sujetom i mene to ne zanima. Na kraju dana djela govore o čovjeku”, zaključila je Ceca.

