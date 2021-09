GOTOVO JE! RASKINULI KENAN I RIALDA, ONA SE OGLASILA: Detalji su potresni – ON JE NJU OSTAVIO, a prije samo 3 dana…

Sada se oglasio Kenan i otkrio šta se zapravo dešava.

Naime, bivši zadrugar je na svom Instagram storiju potvrdio raskid i otkrio šta je presudilo da se raziđu.

– Evo da potvrdim teoretičarima da smo stvarno prekinuli još prije 10 dana. Od mene dosta. Ostalo je privatnost! Obaveze i prioriteti nam se više ne poklapaju i drugarski smo se odlučili na razlaz. Ljubav za Rialdu – napisao je Tahirović i tagovao Rialdu uz emotikon crvene ruže i srca.

Međutim, sada se oglasila i Rialda vidno razočarana.

Mogu samo da kažem da sam jako razočarana i povrijeđena ovim storijem i načinom na koji se on odlučio da prekine našu vezu od 10 mjeseci, načinom njegove komunikacije i ograđivanjem. Do prije tri dana smo planirali odmor. Ja sam neko ko se zaista borio, kako u “Zadruzi”, tako i napolju, nemam više snage. To je sve što ću reći – poručila je Rialda za “Pinkov” portal.

