UMRIJET ĆU GLADNA I DEBELA! Seka Aleksić nikad iskrenije o borbi sa kilogramima – “Čitam komentare o sebi!”

I dok se polako sprema za drugu sezonu kulinarskog takmičenja “Majke i snajke”, Seka Aleksić progovorila je o borbi sa viškom kilgrama sa kojim se, kako kaže, godinama bori.

Pjevačica je istakla da čita komentare o sebi i svom izgledu i priznaje da se kada je riječ o toj temi, često šali na svoj račun.

“Provodim vrijeme na društvenim mrežama i čitam komentare o sebi kad na njih naiđem. Nema tu ništa pretjerano loše i uvredljivo. Smatram da je relativna stvar da li je neko mršav ili debeo i da je to stvar ukusa. Ja nikada nisam komentarisala tuđi izgled ili zaradu jer smatram da je to nekulturno”, započela je, piše Alo.

“Kada naiđem na neki simpatičan komentar, rado se našalim na svoj račun. Za sebe često kažem da ću umrijeti debela i gladna, jer stalno kuburim s kilogramima. To je sastavni dio mog života i to će me vjerovatno uvijek pratiti”.

