Šok na estradi: Nataša Bekvalac se povlači sa scene

Pjevačica Nataša Bekvalac iznenadila je mnoge objavom na Instagramu.

Naime, čini se da je plavokosa ljepotica donijela odluku da neko vrijeme ne nastupati. Razlog tome je iscrpljenost i manjak raspoloženja.

Mnogima je posebno privukao pažnju dio njene objave koji se odnosi na muškarce koji su je povrijedili.

– Nevjerovatno kako je jedna velika promjena povukla niz drugih. Umorna sam, iscrpljena i nisam raspoložena. Osjećam da je ovo vrijeme kada moram da se vratim sebi. Pravoj, zdravoj, sretnoj sebi. Onoj koja u svakom momentu ima šta da pruži, da da. Odlučla sam da jedno vrijeme ne nastupam, da mi treba pauza, ali da muzici moram da ostanem blizu. Ne na sceni i dijeleći je sa publikom, već da budemo samo nas dvije. Muzika i ja… U studiju. Ne znam gdje će me sve ovo odvesti, ali znam da sam spremna i da će sve što iz ovog izađe biti tako moje i iskreno. Čisti mi se i prošlost. Neki muškarci koji su me jako povrijedili javili su se i rekli izvini… Napisali… Valjda je i to sve potrebno da bih bila slobodna… Svoja… I inspirisana – napisala je Bekvalac. prneosi “Avaz“.

Mnogi su joj u komentarima pružili podršku i izrazili divljenje prema njoj.

Facebook komentari