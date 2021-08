Od jednog koncerta mogla sam kupiti tri zgrade u centru Beograda: Velika ispovijest Vesne Zmijanac o zaradi i karijeri

Pjevačica Vesna Zmijanac koja je harala estradom još u vrijeme stare Jugoslavije otkrila je da je najveći honorar zaradila 1990. na nastupu u Sofiji, pa se zbog toga uvijek rado vraća u bugarsku prijestonicu, a za novac koji je tada uzela mogla je da kupi tri zgrade u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu.

Vesna kaže da se u Sofiji uvijek osjeća kao kod kuće, a na ulici je prepoznaju na svakom koraku, pa rado zastane da se fotografiše sa prolaznicima jer svakog voli da ispoštuje. Zmijanac se poslije velikog spektakla 1990. u Sofiju često vraćala, a veliki koncert održala je i 2016. pred bugarskom publikom.

– Uvijek se radujem kad treba da pjevam u Sofiji ili bilo gdje u Bugarskoj jer se tamo osjećam kao da sam kod kuće. Nema razlike kad šetam, prilaze ljudi da se slikaju, isto kao i ovdje, i tamo uvijek rado odem. U najljepšem sjećanju mi je ostao koncert koji sam održala 1990, zbog toga što je atmosfera, sama po sebi, bila prelijepa. Ne volim da pričam o novcu, rijetko govorim na tu temu, ali sam zaradila brdo para tada. Kad bih vam približila otprilike da vidite koliki je to novac bio, uporediću s tim da sam mogla po povratku da kupim tri zgrade u Knez Mihailovoj ulici i da ne trepnem. Toliko sam dobro prošla tada. Mnogo sam na početku karijere pjevala tužne pjesme, a tek kasnije one lijepe i vedrije. Tako to ide, ali sam s publikom uvijek bila iskrena i to je važno – kaže Vesna.

Zmijanac kaže da se ni danas ne miri sa činjenicom da je Šaban Šaulić, njen prijatelji i kolega, preminuo, pa se rado prisjeća trenutaka koje su proveli zajedno.

– Kada mi je majka umirala, bila je bolesna, ali smo se nekako nadali svemu i svačemu, da će joj stanje biti ovako ili onako. Međutim, smrt Šabana je bio jedan takav udarac za mene da prosto ne mogu da ga uporedim ni sa čim. Šabana znam od svoje 16. godine. Prvi moji koraci na estradi, stihovi… Strpljenje kada mi je pokazivao kako se pjeva, nikada neću da zaboravim. Nije mu bilo teško ni 50 puta da mi pokazuje! Znao je da ja imam kapaciteta, a znala sam desetak pjesama kada me je on poveo sa sobom da mu budem gost. Znao je da kaže da imam njegovu emociju, ma govorio je sve za moje dobro. Zato ne mogu da shvatim da ga više nema. Mnogo mi je značio i teško je i danas – priča pjevačica za Republiku.rs.

Poslije spektakla koji je održala na stadionu “Levski” u Bugarskoj Vesna je doputovala u Beograd, a sutradan je taksisti koji ju je dovezao od kuće do Terazija dala bakšiš u visini od 4.000 maraka.

– Vesnu sam vozio poslije koncerta u Bugarskoj i do danas pamtim bakšiš koji mi je dala. To je bilo u visini zarade na godišnjem nivou, poslije toga nisam morao ni da radim, već samo da to sve troškarim. Bio sam ljubazan prema njoj, a ona je rekla da je zaradila dobar honorar u Sofiji, pa me je častila jer sam ljubazan. Bilo mi je glupo da pitam koliko je novca uzela, ona je dama, prije svega. Bila mi je svakako velika čast što me je častila takva jedna žena – rekao je taksista koji je želio da ostane anoniman.

