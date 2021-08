Dragana o svađi sa Cecom: “Ta žena je ružno pričala o meni, a ne ja o njoj! Ne plašim se, idem uzdignute glave bez tjelohranitelja!”

Ona se, tokom druženja sa medijima, prisjetila i čuvene rečenice koja je svojevremeno postala hit na društvenim mrežama: “Da li se mi poznajemo ili se ne poznajemo?”

Dragana je objasnila da o Ceci nikad ništa loše nije rekla i da ne zna šta je bio uzrok Cecinih teških riječi na njen račun.

– U kakvim smo odnosima? Ja stvarno ne znam, da li se mi poznajemo ili ne poznajemo. Ono što mene čini mirnom i staloženom i ne plašim ni jednog pitanja i ničega, to je da ja nikada ni jednu ružnu riječ nisam rekla protiv te žene. Ako neko zna, slobodno nek kaže. Znači nikada, a nažalost ona jeste, nešto poprilično loše je uradila na svojoj slavi prije dvije godine. Ne znam zašto i čime izazvana. To mi je mnogo žao, jer to je bespotrebno bilo, apsolutno. Stvarno ne znam šta joj je bilo, mora da je bila nešto nervozna, jer ne vidim drugi razlog – ispričala je Mirkovićeva, pa nastavila:

– Reći “dobro veče”, ne vidim da je to neki izazov, da vas neko stvarno onako izvrijeđa pred svima na konferenciji za štampu, ali Bože moj, to je njeno pravo. Ako je ona tako osjetila, željela, slobodno. Ja se dobro osjećam, ja ovako funkcionišem u životu, ja idem uzdignute glave, mogu da prođem svuda bez tjelehranitelja, ja znam šta sam govorila u životu, šta sam radila u životu… Ja stvarno nemam razloga da se ničega plašim u životu, niti da se plašim pitanja, tačno znam šta sam pričala. Ja nikada ništa loše nisam rekla, stvarno ne znam otkud to… Da li je nju neko nešto slagao, da li joj je neko nešto rekao? Pojma nemam – objasnila je ljubazno Dragana za Kurir televiziju.

