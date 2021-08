NAKON VIJESTI DA TARA IMA NOVOG DEČKA, SHA SE OGLASIO NA INSTAGRAMU: Evo šta je napisao i mnoge rasplakao, “POKAŽI SVIMA KAKO SI…”

Tara Simov je očigledno brzo preboljela repera Nenada Aleksića Ša, koji se izgleda ne miri sa činjenicom da je došao kraj njihove veze, a još manje da je Tara tako brzo našla utjehu u drugom momku, te je napisao pjesmu i javno je objavio, a onda i kratko prokomentarisao njenu novu vezu.

Tara je nastavila dalje i to ni manje ni više nego sa bivšim momkom Jovane Ljubisavljević Lukom Požujinom, međutim Ša nikako ne uspjeva da nastavi dalje.

Naime, on je nakon natpisa i navoda da je Tara našla novog dečka i preboljela ga, na svom Instagram profilu objavio pjesmu koju je posvetio njoj.

– Još jedna duga noć gledam ružne Insta priče, dođe mi da jako vičem, al’ nikad više, sve tiše, u sebi tvoje ime izgovaram, ćutim, sklapam oči ne progovaram, proganjam, sebe i tražim mir duboko negdje, kreten, tebi se je*e za mene, gledaš samo sebe, ja samo tebe, uvijek se sje*em, što volim pogrešne, grešne. Iznova pravim greške. Tako jeste kada daš 100% sebe, tebe čuva noć i sa drugima lutaš, puštaš druge u život, za tebe boli ih ku***, al’ ovog puta izlazim iz tvog filma, umire tvoj glavni junak, kažu mi da pratim svaki znak pored puta, to radim ovog jutra, ubrzano dišem obećavam da posljednji put o tebi pišem, sad putuj gdje ti je volja, pokaži svima kako si najgora, prepusti se svakoj noći, prepusti se novoj nevolji, priznala si da me nisi voljela da i dalje me ne voliš i pamti nisam ljut, želim ti srećan put i ne želim nikad da patiš, ali dobro upamti, ova budala neće biti tu kada poželiš da se vratiš… – napisao je reper, prenosi “Novi“.

