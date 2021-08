Milica otputovala jutros u Tursku na transplantaciju bubrega, sa njom je i donor: Milica otkrila ko će joj dati bubreg

Ona je za donora saznala neposredno pred put, a radi se o djevojci Raisi Lošić, koja je danas sa njom otputovala u Tursku.

I Milica i Raisa su spremne za ovaj korak, kako bi Adamovićeva dobila, praktično, novi život i ozdravila što prije.

– Mnogo sam srećna, zato što napokon se ostvarilo sve za šta sam se borila, i uz pomoć dobrih ljudi i uz pomoć Raise koja želi da mi pomogne, i dala mi je šansu da živim, poklonila mi je dio sebe, to je nešto najhumanije što postoji – izjavila je Milica, sa čim se složila i Raisa.

Raisa Lošić je inače djevojka koja je 1995. godine izbjegla iz Knina, a po dolasku u malo selo pored Pančeva, odlučila je da postane donor organa. Ona je ispričala i kako je stupila u kontakt sa Milicom Adamović.

– Došla sam u selo, u blizini Pančeva, ali posljednjih godina sam u Beogradu. Dobrovoljni donor sam od 2016. godine, imam donorsku karticu, nikome nije trebalo do sada, meni se nije ništa desilo da bi se iskoristili na drugi način, ali došao je i taj trenutak. Ja sam to prvo vidjela kao klip online portal, pa sam vidjela priču na Instagramu, kontaktirala sam je, poslije toga sam zamolila stranicu na kojoj sam vidjela da me spoje sa njom, Milica me je pozvala i to je to – ispričala je Raisa.

Podsjećamo, Kristijan Golubović bio je jedan od onih koji su bili na raspolaganju Milici za transplantaciju bubrega, prenosi “Blic“.

Facebook komentari