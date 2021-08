Darko Lazić se nije POJAVIO na nastupu u Herceg Novom: Članovi benda rekli da je UHAPŠEN na granici

Pjevač Darko Lazić sinoć se nije pojavio na nastupu u Herceg Novom, iako je bend koji ga prati na vrijeme došao na zakazanu tezgu. Popeli su se na binu i strpljivo čekali neko vrijeme da se pjevač pojavi, ali kako se to nije dogodilo, oni su se pokupili i otišli.

Prema riječima izvora “Kurira”, koji se zadesio na licu mjesta jedan od članova benda je mendžerima saopštio da je Darko uhapšen i zadržan na granici sa BiH.

Međutim, ljudi iz diskoteke su preko svojih veza provjerili i ispostavilo se da je to laž.

Njegov menadžer Enes je potvrdio da se Lazić nije pojavio na dogovorenom nastupu na Crnogorskom primorju i poručio da će to naknadno učiniti.

– Moram da kažem da Darko nije uhapšen. On je zadržan na granci sa Bosnom, konkertno na prelazu sa Srbijom. Razlog je taj što nije primio poziv na adresi od sudije. On je vraćen sa granice da se javi nadležnim organima, što je i učinio. Nema mjesta da se pravi problem, jer to su samo tehničke stvari. On se ujutru uredno javio i sve je rješeno. To je bilo prije sedam dana. Što se tiče nastupa od sinoć, Darko nije došao iz privatnih razloga. Mi se iz tima izvinjavamo klubu, ali i posjetiocima. Njegov nastup će biti održan što prije – poručio je Enes za Kurir.

Facebook komentari