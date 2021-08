MAHIR MULALIĆ O ODNOSU SA DŽEJLOM RAMOVIĆ: OGLASIO SE POBJEDNIK ZVEZDA GRANDA: “Družili smo se nekoliko godina a sada smo..”

Dao je veliki intervju za “Super TV” Mahir Mulalić.

Kako gledate na to što poslednjih godina imamo prilike da vidimo da sve više takmičara iz Bosne i Hercegovine ulazi u finaloj večeri “Zvezda Granda”?

– To je ona čuvena rečenica, kroz Bosnu ne pjevaj, kroz Srbiju ne sviraj, kroz Makedoniju ne igraj. To je neka voda koju mi tamo pijemo sigurno, pa dolazi do takvih rezulata.

Na Vašem instagramu ima dosta objava sa Džejlom Ramović.

– Džejla i ja se nekoliko godina unazad družimo. Upoznali smo se preko zajedničkog prijatelja Isaka. Sada smo pobjednica i pobjednik iz Marijinog tima i družimo se. prneosi “Novi“.

Da li je Džejla Vaš tip djevojke?

– Kud vodi ovaj intervju? Ne komentarišem. (smijeh)

Ne možete ni da kažete da je lijepa?

– Jeste lijepa je. Između nas postoji samo prijateljstvo.

Da li bi voljeli da vaša djevojka bude kao Džejla?

– Ne bih da otkrivam.

