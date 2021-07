Đorđe David o Isaku Šabanoviću: Ako sad padne, neće ga ni kran podići

Jedan od članova žirija „Zvezda Granda“, Đorđe David jedini je javno uputio kritike drugoplasiranom kandidatu Isaku Šabanoviću, kada je napravio peh u polufinalu ove 14. sezone muzičkog takmičenja.

Naime, roker mu je zamjerio što nije fokusiran na takmičenje, već svoju energiju rasipa na nebitne segmente poput reklama, zbog čega je i sam bio osuđivan. Nakon uspjeha koji je postigao mladi Bjelopoljac, Đorđe David ističe da se ne kaje zbog riječi koje mu je uputio.

–To je danak neiskustvu i ja bih poludio da preko noći dobijem 200.000 pratilaca. Šta je kod njega problem? Mora da nauči da sluša sebe, ne druge. On je ta boja koja je jedinstvena, niko mu nije rekao da glumi. Kada sam mu oduzeo glas, obrušili su se na mene kao nacisti na Jevreje – kaže muzičar.

Isak nije ispunio sve rokerove kriterije u polufinalu, te mu je to javno i saopštio. On je tada istakao da mu je ovo teško palo, jer je on taj koji je nagovorio kandidata da se prijavi za „Zvezde Granda“.

–Sve vrijeme smo bili u kontaktu i pitao me je li moguće da je toliko bilo loše? Ja mu kažem: „Preloše, vrati se na svoje fabričko podešavanje. Ne smiješ sebi da daješ faul, a što je najcrnje ne smiješ produkciji da daješ faul. Sad ako padneš, više te neće ni kran podići“. Naravno, dečko ide punim jedrima dalje i dobro je da je tako – ispričao je Đorđe David.

Iako je Isak važio za glavnog favorita „Zvezda Granda“, on je priznao da nije razočaran svojim plasmanom, te da je ovogodišnjem pobjedniku čestitao trijumf, prenosi “grand.online“.

