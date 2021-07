“Darko daje Marini pare na ruke”, OGLASILA SE MAJKA DARKA LAZIĆA: Tek da čujete šta je rekla O NOVOJ SNAHI BARBARI

Ljubavni život Darka Lazića i dalje je u centru medijske pažnje, ovoga puta razlog za to je svađa njegove bivše vjerenice Marine Gagić i sadašnje djevojke Barbare Bobak. Sada su se na temu ovih dešavanja oglasile i Marina Gagić i Branka Lazić, Darkova majka.

I dok Barbara i Darko šute o svojoj vezi, ali i o Darkovoj bivšoj, Marina poručuje da je više nikakve priče ne zanimaju, jer joj je bitan samo sin kome je je maksimalno posvećena.

Ona ističe da su mnoge priče koje se pojavljuju u posljednje vrijeme neistinite, te da joj je sin Aleksej na prvom mjestu.

– Oboje su mi podjednako nebitni. Ne mislim o njima. Meni je za razliku od nekih djiete najbitnije, tako će i ostati. Pozdrav! – rekla je Marina za “Kurir“.

Branka Lazić, majka Darka Lazića, je za pomenuti list rekla da o svađi sadašnje i bivše snajke ne zna ništa.

– Ne bih ja da komentarišem Marinin i Barbarin odnos. Svaku Darkovu odluku poštujem, ali ja tu djevojku ne poznajem pa nemam ni mišljenje o njoj. Sin me još uvek nije upoznao sa njom. Ne bih da komentarišem ni Darkov i Marinin odnos, oni su se razišli, to je njihova stvar. Znam da je on Alekseju dobar otac, i vi kada ste bili kod nas videli ste da je Marina dovela dijete i da su normalno pričali. Darko je njoj davao novac do sada, to sigurno znam, nije joj uplaćivao na račun nego joj uvijek sve davao na ruke. Ne znam, iskreno kakve su to sada priče i o čemu se radi, to su njihovi odnosi, ali ono što znam je da je on zaista dobar i odgovoran otac prema sinu – rekla je Branka.

Inače, već nedeljama u javnosti kruže priče da Lazić ne viđa dijete i ne daje novac za njega, oko čega se dogovorio sa Gagićevom, zbog čega je ona protiv pevača najavila tužbu.

