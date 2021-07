Prva fotografija Dalile poslije vađenja silikona: Ima konce duž cijele usne i teško priča! Nemam više onu odvratnu stvar u mojim usnama!

Bivša rijaliti učesnica rekla kako je sve prošlo u najboljem redu, a tom prilikom pokazala je i svoje nove usne na kojima su bili konci od operacije, prenosi “Ekskluziva“.

“Malo otežano pričam, ali najbitnije ja nemam onu odvratnu stvar u mojim usnama. Konci su duž cijele usne. Poslije otoka, definitivno će se vratiti sve kako je bilo i imaću prirodne usne. Čovjek pogriješi“, rekla je Dalila.

Ona je objavila na svom Instagramu i jedan dio operacije, pa i ono što su joj ljekari izvadili iz gornje usne.

Bivša učesnica rijalitija snimila je cijeli proces vađenja silikona, a pred intervenciju žalila se da ju je strah.

– Spremam se da idem na operaciju, malo me je strah jer do sada to nikada nisam radila. Znam da ću imati konce na usnama i da ću biti otečena, ali ja toliko želim da vratim svoje prirodne usne da me ostalo ništa ne zanima – odlučna je bila prije operacije.

Facebook komentari