SHA POSLAO PORUKU IVANI I RODITELJIMA: Neće živjeti sa Tarom u stanu na Fontani, evo KAKVU ODLUKU SU DONIJELI

– Uživamo u ljubavi, lijepo nam je. Nasmijani smo i srećni, bez svađa i tenzija. Dokazali smo da ćemo napolju ipak da uspijemo, uprkos svemu što se izdešavalo. Oboje smo imali faze kada je naša ljubav bila na testu, ali je činjenica da se volimo i to ne može niko da nam umanji, koliko god se ljudi trudili – kaže Ša, a onda otkriva da će započeti zajednički život sa Tarom u novom stanu.

– Ona ne želi da se uselimo kod mene u stan, jer misli da će je mnoge stvari podsjećati na rijaliti i Ivanu. Iznajmićemo zajednički stan. Niti će ona živeti u mom, niti ja u njenom i zapravo nam je to najbolja opcija. Zajednički život mene i Tare u potpuno novom stanu – kroz osmijeh govori Nenad koji bi volio da ima dete sa Simovom.

– Volio bih da imamo bebu Tara i ja, ali ne sada. Tamo negdje, za nekoliko meseci ili više, što da ne, ako sve bude sa nama okej i budemo zaljubljeni to bi bilo odlično. To će ujedno i biti kruna naše ljubavi. Volio bih da se to dogodi i spreman sam da se ostvarim u ulozi oca – napominje Ša koji ne voli to što se roditelji miješaju u njegov ljubavni odnos.

– Ovo je moj izbor, Tara je sa mnom, to je to. Nema potrebe da mi se oni miješaju u život, u odluke. Moja bivša žena može da radi šta želi, slobodna je. Sa roditeljima obnavljam postepeno odnos i mislim da će prihvatiti to što je Tara moj izbor. Moraju ili nećemo funkcionisati kao porodica. Rijaliti je psihološka vrsta igre i moraju biti svjesni na to da su nam unutar istog svašta pričali i podmetali. Jedno je realnost, drugo je rijaliti – zaključuje Nenad Aleksić Ša, prenosi “Blic“.

